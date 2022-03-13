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    Події в Україні

    У Каховці зник безвісти журналіст

    Олег Батурин працює журналістом газети &laquo;Новий день&raquo; - У Каховці зник безвісти журналіст
    Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день»
    фото з Facebook-сторінки Олега Батурина

    Журналіст Олег Батурин пішов на зустріч зі знайомим і не повернувся

    Увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин, повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

    За її словами, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

    «Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», – розповіла дружина.

    За повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

    Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день».

    У Каховці на постійній основі немає російських військових, окуповане сусіднє місто Нова Каховка.

    У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути». «Вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається», – додав він.

    Читайте також: «Нова Каховка – це точно Україна!». Лист з окупованого міста
    Теги: Росія війна Херсонщина журналіст #stoprussia
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    У Каховці зник безвісти журналіст