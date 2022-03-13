  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Морги в Білорусі переповнені тілами рашистів, трупи звозять «Уралами»

    Вантажівки &laquo;Урал&raquo; із тілами російських військових &ndash; звичайне явище у Гомелі - Морги в Білорусі переповнені тілами рашистів, трупи звозять «Уралами»
    Вантажівки «Урал» із тілами російських військових – звичайне явище у Гомелі
    фото: Радіо Свобода

    На цвинтарі біля білоруського міста Мозир почали ховати загиблих російських військових

    З першого дня війни білоруські шпиталі у Гомелі, Мозирі та Наровлі стали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

    Як стало відомо білоруській службі Радіо Свобода, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення. Деяким лікарям загрожували звільненням.

    3 березня джерела Радіо Свободи повідомили, що морги у Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили у потяги російської залізниці.

    «Трупів було нереально багато! Люди, які перебували на станції Мозир, просто були шоковані кількістю трупів, завантажених у поїзд. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали та наказали видалити. У селі Кам'янка під Мозирем цвинтар оточили, нікого не пускали, виставили охорону. Можливо, там почали ховати росіян. Тим більше, що біля Кам'янки-Бокова є аеродром і великий табір росіян», — розповідає житель Мози.

    Інше джерело Радіо Свободи каже, що шпиталь у Мозирі досі переповнений пораненими, з пораненими росіянами працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти. Тим часом, рентген тут місцевим жителям робити не можуть — їх відправляють до дитячої лікарні.

    Жителі Гомеля також розповідають, що автобуси з пораненими росіянами та вантажівки «Урал» із убитими – звичайне явище у райцентрі.

    «На «Уралі» їхні трупи відвозять в аеропорт, а звідти в Росію», - розповів гомельчанин.

    Поранені росіяни надходять до Гомельського центру радіаційної медицини з початку війни. Туди прийшли російські лікарі та зайняли кілька поверхів. Поранених доставляють до лікарні у Костюківці, лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні.

    Як повідомлялося, Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих у війні російських військових.

    Раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

    За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.


    Теги: Білорусь Росія війна Україна цвинтар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Морги в Білорусі переповнені тілами рашистів, трупи звозять «Уралами»