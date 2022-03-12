Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години – ЗМІ

За інформацією джерел рішення про черговий пакет санкцій було прийняте після переговорів Макрона, Путіна і Шольца

Країни Євросоюзу готуються ввести нові антиросійські санкції, про які буде оголошено в найближчі години. Про це після телефонних переговорів президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Росії Володимира Путіна повідомило в суботу джерело в Єлисейському палаці.

За його словами, які наводить телеканал BFM, Москва «не продемонструвала бажання зупинити війну».

«Ми приймемо нові санкційні заходи в найближчі години», – сказало джерело. Відзначається, що переговори були «дуже відвертими і важкими». В адміністрації французького лідера вважають, що Росія може зіткнутися з ризиком «блокування на міжнародній арені, як це було з КНДР або Сирією під управлінням Башара Асада».

У Єлисейському палаці заявили, що «продовжать чинити максимальний тиск» на Росію, щоб припинити бойові дії на Україні. Окремо Макрон і Шольц у ході бесіди звернули увагу Путіна на важку гуманітарну ситуацію в Маріуполі. Крім того, в Єлисейському палаці виступили з твердженням, що українські силовики не порушують норми гуманітарного права.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним мали розмову з Володимиром Зеленським.

Перед цим лідери поговорили з Путіним. В офісі федерального канцлера Німеччини повідомили, що розмова з Шольца та Макрона з Путіним тривала 75 хвилин. А перед цим, вранці 12 березня, вони поспілкувалися із Зеленським. Однак деталі розмови не розкриваються.

«Канцлер і президент Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні та переходу до врегулювання дипломатичним шляхом. Було домовлено не розкривати деталей розмови», – повідомили в офісі канцлера.

Як повідомили російські ЗМІ, під час розмови з європейськими лідерами, Путін звинуватив «націоналістичні батальйони України» у начебто систематичному зриві операцій із порятунку населення, порушенні міжнародного гуманітарного права та закликав Макрона і Шольца «вплинути на київську владу, щоб злочинні дії націоналістичних батальйонів України були припинені». Окрім того, очільник Кремля вкотре назвав дії РФ «захистом Донбасу».

Сьогодні Зеленський заявив, що Росія припинила ставити ультиматуми. Це може свідчити про можливість почати справжні переговори.