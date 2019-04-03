У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч



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Фото: dbr.gov.ua

Заступник начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції вимагав кошти від чоловіка за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, за оперативного супроводження Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Управління СБУ в Івано-Франківській області, затримали заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції під час отримання $5 тисяч. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна прокуратура України.

За попередньою інформацією, заступник начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області вимагав кошти від чоловіка за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності. Поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Встановлюється можлива причетність інших працівників Тисменицького відділу поліції до вищевказаного кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Нагадаємо, у Львові СБУ викрила директора комунального підприємства на багатомільйонному хабарі.