  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч

    • Розсилка
    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч
    Фото: dbr.gov.ua

    Заступник начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції вимагав кошти від чоловіка за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, за оперативного супроводження Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Управління СБУ в Івано-Франківській області, затримали заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції під час отримання $5 тисяч. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна прокуратура України.

    За попередньою інформацією, заступник начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції  ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області вимагав кошти від чоловіка за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності. Поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч
    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч
    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч
    У Тисмениці слідчого затримали на хабарі у $5 тисяч
    Фото: dbr.gov.ua

    На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

    Читайте також

    Встановлюється можлива причетність інших працівників Тисменицького відділу поліції до вищевказаного кримінального правопорушення.

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

    Нагадаємо, у Львові СБУ викрила директора комунального підприємства на багатомільйонному хабарі.

    Читайте також
    прокуратура СБУ хабар Івано-Франківщина Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ