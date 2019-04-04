Двом організаторам псевдореферендуму на Донеччині оголошено підозру



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Встановлено, що сільський голова та депутат селищної ради Бахмутського району брали активну участь в організації незаконного референдуму в селищах Миронівське та Новолуганське

За матеріалами Служби безпеки України двом організаторам псевдореферендуму в Донецькій області оголошено про підозру в скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби залучені до операції Об’єднаних сил встановили, що сільський голова та депутат селищної ради Бахмутського району брали активну участь в організації незаконного референдуму в селищах Миронівське та Новолуганське.

Також співробітники СБУ зафіксували, що зловмисники активно проводили антиукраїнську агітацію серед мешканців району, зокрема, закликаючи їх до участі у так званому «волевиявленні».

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо протиправної діяльності депутата сільської ради та направили обвинувальний акт у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України до суду.

Стосовно другого фігуранта справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні одна з організаторів псевдореферендуму на Донеччині отримала п'ять років за ґратами.