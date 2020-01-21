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    На Луганщині силовики провели 23 обшуки через підкуп виборців

    • Розсилка
    На Луганщині силовики провели 23 обшуки через підкуп виборців

    За даними слідства, на час виборів снувала розгалужена схема підкупу людей

    У Луганській області провели 23 обшуки у розслідуванні щодо підкупу на виборах до Ради. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Зазначається, що слідчі дії були проведені 18 січня 2020 року.

    «Слідчі дії пройшли у осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати», - йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Ймовірно, що особи наближені до одного з кандидатів у народні депутати як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.

    «Під час проведення обшуків знайдені та вилучені чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка», - повідомили в Офісі генпрокурора.

    Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям вказаних осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.

    Зазначимо, вибори в Раду відбулись влітку минулого року, перемогла партія «Слуга народу».

     

    Верховна Рада вибори Луганщина Офіс Генерального прокурора гроші
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