Москаль про участь у парламентських виборах: Люди проголосували за безробітного кандидата від «Слуги народу»



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Геннадій Москаль вважає, що його голос у нинішньому парламенті сьогодні нікому не потрібен

Люди кинулися на зелену ганчірку. Що можна сказати? - ексчиновник

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій зізнався в інтерв’ю «Главкому», що не шкодує про свій програш на дострокових виборах до парламенту у липні минулого року.

«Я ходив як кандидат у депутати до Верховної Ради (Геннадій Москаль балотувався як мажоритарник в окрузі №106 з центром у Сєверодонецьку, де посів 4 місце з результатом 11,99% - «Главком»). Слухайте, яке щастя, що я туди не потрапив. Ну що б я зараз там робив? Мій голос там абсолютно сьогодні нікому не потрібен. У них є свої голоси», - запевняє Москаль.

За словами колишнього посадовця, люди віддали перевагу безробітному кандидату від «Слуги народу» (мова про переможця на окрузі, нині нардепа «Слуги народу» Олексія Кузнєцова – «Главком»). «Я ходив у кожне село, я говорив з мешканцями. Але потім мені стало погано і я поїхав назад до лікаря», - розповів Москаль.

Експосадовець зауважив, що на Закарпатті балотуватися не хотів принципово. «Луганщину я знаю, і люди мене знають. Але бачите, час змінився, люди кинулися на цю зелену ганчірку. Що можна сказати? Очі блищать, завтра життя буде, кажуть. Я питаю: звідки? Кажу, подивіться на фінансовий ресурс чи то Закарпатської, чи то Луганської області», - наголосив Москаль.

На думку колишнього керівника Луганської і Закарпатської областей, за останні шість років «нічого нового не побудували». «Я маю на увазі базу оподаткування насамперед. Адже багато з тих, хто платили податки, поїхали звідси геть і платять, можливо, Угорщині, Румунії, Польщі, Чехії, в Росії половина Закарпаття працює», - підкреслив Геннадій Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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