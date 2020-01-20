Разумков заявив, що не шкодує, що був членом Партії регіонів



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Спікер Ради заявив, що йому червоніти немає за що

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не шкодує, що був членом Партії регіонів. За словами спікера, червоніти йому немає за що.

Про це він сказав в інтерв’ю «Гордон».

«Про мене було багато фейків під час виборчої кампанії; писали, ніби я був одним із лідерів молодіжного крила ПР… Це не відповідає дійсності. Одночасно з цим хтось додумався й написав, що я був одним із головних технологів Партії регіонів… Мене, звісно, тішить… Я, звісно, міг збрехати і сказати, що це правда, але це не так», – сказав Разумков.

Він пояснив, що в Партії регіонів був у віці 22 роки і не шкодує про своє «регіональне минуле».

«Я б шкодував, якби мені було за щось соромно. Я досі кажу, що там [у Партії регіонів] було багато гідних людей… Я в тій ситуації не зробив нічого, за що мені довелося б червоніти», – зазначив спікер Верховної Ради.

Як повідомлялося, Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі.