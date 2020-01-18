Вибори на окупованому Донбасі повинні пройти через 10 років після деокупації – експерт



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Світлина з відкритих джерел

В ідеалі вибори на окупованих територіях повинні бути після деокупації і санації

У питані реінтеграції окупованих територій Донеччини та Луганщини першочергово треба робити наголос на безпечній реінтеграції. Перед реінтеграцією окупованих територій повинна бути деокупація та санація. Тобто вибори повинні відбутися не раніше 5-10 років після деокупації. Таку думку висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час круглого столу «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд», передає кореспондент «Главкому».

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

«Звісно, елементи реінтеграції можуть реалізовуватися і на цьому етапі, але тоді потрібно бути чесними і відвертими, що ця реінтеграція на даному етапі відбувається в умовах продовження Росією агресії гібридного типу. Адже агресія РФ проти України нікуди не поділася. Більше того ми не можемо абстрагуватися від нинішніх реалій, який полягає в тому, що Росія готує нову фазу інтервенції. Ми це бачимо зараз неозброєним оком», - говорить Гончар.

На його думку, справа полягає не тільки в тім, що періодично здійснюються росіянами військові навчання, маневри, переміщення військової техніки, і розміщення збройних сил РФ вздовж українського кордону, а й в тому, що Росія активізувалася в середині України – активізація агентури та різноманітного лоббі. «Заслуговує на особливу увагу спроба показати відновлення певного співробітництва під виглядом економічних схем, мовляв, нічого іншого крім бізнесу. В Європі у багатьох це викликає захоплення. Якраз у тих, хто хоче з Росією експлуатувати труби, продавати і купувати газ. Вони розцінюють цю «співпрацю» як те, що конфліктуючі сторони розпочинають співпрацю. Ми зараз бачимо низку шаблонів, які ми називаємо криптовійною, від грецького криптос – прихований. Суть полягає в тому, щоб відновити деякі схеми, які пов’язані, наприклад, з газовою торгівлею. У цьому плані, мовляв, Україна зможе отримати необхідний фінансовий ресурс, коли Росія, наприклад, буде продавати в Україну так званий дешевий газ. Ми вже дуже добре знаємо як дорого нам обходиться цей «дешевий» газ», - каже Гончар.

Експерт переконаний, що в процесі реінтеграції безпекова складова повинна бути понад усе. Адже ніякий інвестор, навіть дрібний інвестор, не прийде, оскільки буде розуміти безпекові ризики.

Вибори не можуть бути проведені доти, доки не буде контролю над державним кордоном України. «Деколи говорять так, що десь там пройде чергова Нормандська зустріч, про щось там домовляться, і вибори будуть восени в контексті місцевих виборів чи за іншим порядком на окупованих територіях. Це ілюзія. Хтось, звісно, може цього прагнути. В ідеалі вибори на окупованих територіях повинні бути після деокупації і санації. Санація повинна бути не менше 5-10 років. Тут можна привести приклад західної і східної Німеччини. Вибори там не відбулися 1946 року. Виборам передував процес денацифікації. Проводити вибори з тим, щоб з’ясувати волевиявлення певної низки громадян окупованих територій, які знаходяться в рамках цього інформаційно-пропагандистського куполу навіть не останніх п’яти років, а значно триваліший термін, абсурд. Адже згадайте славнозвісну ініціативу ПіСУАРу – південно-східної української автономної республіки. (Проект від'єднання південних та східних областей від решти України. Деякі представники «Партії регіонів» просували цю ідею в знак помсти за перемогу Віктора Ющенка після Помаранчевої революції. – Главком). Згадайте, коли з’явився прапор Донецької республіки, тоді вона ще не була «народна». Тобто система працювала тривалий час. І натиснути клавішу як на комп’ютері «esc», тобто вийти, не вдасться, і через певне рішення в Нормандському форматі відмінити все, що було, це ілюзія», - стверджує Гончар.

Переглянути запис круглого столу: «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд».