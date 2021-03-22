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    На Луганщині житель прифронтового села підірвався на вибухівці

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    Вибух стався під час робіт у нежилому сараї - На Луганщині житель прифронтового села підірвався на вибухівці
    Вибух стався під час робіт у нежилому сараї
    Фото Тетяни Погукай/Фейсбук

    42-річний чоловік отримав осколкові поранення

    У Луганській області вчора на території приватного домоволодіння стався вибух, в результаті постраждала одна людина. Про це сьогодні повідомила речниця обласного відділення Національної поліції Тетяна Погукай.

    За її словами, інцидент стався у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, що межує з окупованою територією.

    Троє місцевих мешканців розбирали дошки в сараї, і під час підняття однієї із них стався вибух. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

    На місці події виявили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача.

    За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Проводиться досудове слідство.

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    Теги: вибух бойовики на Донбасі Луганщина слідство
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