На Луганщині житель прифронтового села підірвався на вибухівці
42-річний чоловік отримав осколкові поранення
За її словами, інцидент стався у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, що межує з окупованою територією.
Троє місцевих мешканців розбирали дошки в сараї, і під час підняття однієї із них стався вибух. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.
На місці події виявили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Проводиться досудове слідство.