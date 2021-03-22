На Луганщині житель прифронтового села підірвався на вибухівці

Вибух стався під час робіт у нежилому сараї

42-річний чоловік отримав осколкові поранення

У Луганській області вчора на території приватного домоволодіння стався вибух, в результаті постраждала одна людина. Про це сьогодні повідомила речниця обласного відділення Національної поліції Тетяна Погукай.

За її словами, інцидент стався у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, що межує з окупованою територією.

Троє місцевих мешканців розбирали дошки в сараї, і під час підняття однієї із них стався вибух. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

На місці події виявили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Проводиться досудове слідство.

Читайте також спецпроєкт «Главкома»: «Листи з Луганська»