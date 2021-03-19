Реактивні снаряди, гранати, вибухівка: СБУ виявила схрони бойовиків (фото)

У схованках виявили боєприпаси і 20 кг тротилу

Один зі схронів бойовики обладнали після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році

Служба безпеки України виявила в Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад 30 кг вибухових речовин.

Перевіряється інформація щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, що можливо причетна до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, співробітники СБУ виявили:

7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню «Смерч», які містять майже10 кг гексогену;

12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.

З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички того ж району, вилучено:

20 кг тротилу;

детонатор;

гранатомет РПГ-22;

5 бойових гранат;

3 гранатометні постріли;

понад 200 набоїв.

Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі поблизу підприємства у місті Рубіжному, знаходилось:

6 протитанкових гранат РПГ-26;

9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;

3 протипіхотні міни МОН-50;

43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;

1 упаковка пластиду;

капсуль-детонатори;

освітлювальні ракети.

Тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучення та знешкодження засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.