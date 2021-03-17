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    Хотів підірвати дружину саморобною вибухівкою: нові обставини вибуху у Боярці

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    Внаслідок вибуху пошкоджено декілька автомобілів, будинки та електропідстанція - Хотів підірвати дружину саморобною вибухівкою: нові обставини вибуху у Боярці
    Внаслідок вибуху пошкоджено декілька автомобілів, будинки та електропідстанція
    Фото: focus.ua

    Для колишньої коханої потерпілий приготував пʼять кілограмів тротилу

    Правоохоронці оприлюднили попередні висновки експертиз, проведених на місці вибуху, що стався учора, 16 березня, у Боярці під Києвом. Відповідна інформація розміщена на сайті управління Національної поліції в Київській області.

    За даними слідчих, напередодні вибуху біля місця події свідки бачили чоловіка, який прибув туди на таксі й з червоною каністрою. Ним виявився 34-річний кримчанин, який після окупації півострова переїхав до Києва.

    У каністрі було близько 5-ти кілограмів тротилу; вибухівку підозрюваний зробив власноруч, кажуть журналісти. Чоловік приїхав до Боярки для вбивства екс-коханої. Жінка відмовилась повертати після розлучення надані ним кошти на купівлю автомобіля й відкриття бізнесу.

    Однак до колишньої чоловік не дійшов – вибухівка рвонула у його руках. Правоохоронці порівнюють силу вибуху з розривом міни 120 калібру.

    Як повідомлялося раніше, у результаті вибуху, який стався учора, 16 березня, близько четвертої години ранку на одній з вулиць міста Боярка було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Утворилась глибока вирва.

    Згодом поліція повідомила, що «за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху постраждала принаймні одна людина». Ймовірно, тіло жертви було пошматоване вибухом.

    Теги: вибух кримінал Київщина вибухівка жінка чоловік
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