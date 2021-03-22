Російські бойовики мінують поля та міжнародну трасу – ОБСЄ

Окупанти ховають бронетехніку в житлових кварталах

Проросійські бойовики та російські окупанти продовжують грубо порушувати положення Мінських домовленостей. Вони ігнорують умови відведення бронетехніки та важкого озброєння, прикриваються цивільними, мінують свої позиції. Про це повідомляє Спільний центр з контролю і координації з посиланням на дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Так, БПЛА місії малого радіусу дії, проводячи моніторинговий політ над Луганською областю, зафіксував бронетранспортер БТР-80, замаскований в житловому кварталі села Стукалова Балка в 9 км від окупованого Луганська.

Ряд порушень фіксується також в Донецькій області - там безпілотник ОБСЄ при прольоті біля населеного пункту Логвинове виявив бронетранспортер МТ-ЛБ і зенітну установку ЗУ-23. Крім того, окупанти розмістили на під'їздах до Логвинового мінні поля, в тому числі замінувавши ділянку міжнародної траси Е40. А поблизу населеного пункту Новобешеве у 21 км від окупованого Донецька ОБСЄ виявила п'ять буксируваних знарядь невстановленого калібру і типу.

Зазначимо, що протягом минулої доби бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

До слова, в Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

Нагадаємо, 21 березня Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим. 55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892.