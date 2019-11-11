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    На Львівщині дрон прикордонників вполював дрон контрабандистів

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    <span>Прикордонники з дрона моніторили кордон</span> - На Львівщині дрон прикордонників вполював дрон контрабандистів
    Прикордонники з дрона моніторили кордон

    Зловмисники намагалися повітрям перекинути через кордон 50 пачок сигарет

    У Львівській області квадрокоптер прикордонників в ході моніторингу українсько-польського кордону виявив дрон контрабандистів, за допомогою якого зловмисники намагалися перемістити до Польщі цигарки. Про це в понеділок, 11 листопада, повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Прикордонники Мостиського загону під час моніторингу українсько-польського кордону з повітря виявили літальний апарат і сигарети. Правоохоронці за 500 метрів від кордону виявили дрон, яким протиправні елементи намагались перемістити тютюнові вироби в сусідню країну», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що таким чином, ймовірно, контрабандисти намагалися залишатися непоміченими для прикордонників. Однак, дрон летів дуже низько, тому продовжити політ йому завадило дерево.

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    На Львівщині дрон прикордонників вполював дрон контрабандистів
    На Львівщині дрон прикордонників вполював дрон контрабандистів

    «До вказаного місця одразу прибула група реагування від відділу Смільниця, яка і знайшла дрон-контрабандиста і 50 пачок сигарет поблизу», - додали в прес-службі ДПСУ.

    Знахідку прикордонники доставили в підрозділ. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабанди.

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