На Львівщині дрон прикордонників вполював дрон контрабандистів



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Прикордонники з дрона моніторили кордон

Зловмисники намагалися повітрям перекинути через кордон 50 пачок сигарет

У Львівській області квадрокоптер прикордонників в ході моніторингу українсько-польського кордону виявив дрон контрабандистів, за допомогою якого зловмисники намагалися перемістити до Польщі цигарки. Про це в понеділок, 11 листопада, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Прикордонники Мостиського загону під час моніторингу українсько-польського кордону з повітря виявили літальний апарат і сигарети. Правоохоронці за 500 метрів від кордону виявили дрон, яким протиправні елементи намагались перемістити тютюнові вироби в сусідню країну», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що таким чином, ймовірно, контрабандисти намагалися залишатися непоміченими для прикордонників. Однак, дрон летів дуже низько, тому продовжити політ йому завадило дерево.

«До вказаного місця одразу прибула група реагування від відділу Смільниця, яка і знайшла дрон-контрабандиста і 50 пачок сигарет поблизу», - додали в прес-службі ДПСУ.

Знахідку прикордонники доставили в підрозділ. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабанди.