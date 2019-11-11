ДТП із шкільним автобусом на Львівщині: десятеро дітей госпіталізовано



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Фото: Нацполіція

У лікарню доставили шестирічного хлопчика, пасажира «Опеля» та дев’ятеро пасажирів «Школярика»

На Львівщині на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Підберізці сталася ДТП за участю автомобіля Opel та шкільного автобуса «Школярик», у результаті чого десять дітей було госпіталізовано. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль Opel, яким керував 25-річний житель Пустомитівського району, та автобус «Школярик» під керуванням 59-річного місцевого жителя.

У лікарню доставлені шестирічний хлопчик, пасажир автомобіля Opel, та дев’ятеро пасажирів «Школярика» - учні одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Наразі медики уточнюють їх діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Десятеро дітей доставлені у лікарню для медичного огляду.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула жінка. Автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів - чоловіка та жінку.

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