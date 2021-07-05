Маленький львів’янин назвав 196 країн і потрапив до книги Рекордів

Захоплення географією у Марка розпочалось кілька років тому із робочого кабінету свого дідуся

6-річний хлопчик вивчив назви країн по контуру карти і назвав їх за 13,5 хвилин

Мешканець Львівської області, 6-річний Марко Данчевський, встановив рекорд України в номінації «Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти». Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки!», – повдіомила Лана Вєтрова.

Захоплення географією у Марка розпочалось кілька років тому із робочого кабінету свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10. Найбільше хлопчика зацікавила велика географічна карта світу на стіні.

Помітивши здібності внука географією, дідусь зацікавив малого дослідника захоплюючими історіями про ріки та озера, гори та моря, міста та країни.

«Нині вся родина пишається тим, що Марко знає не лише назви і місцерозташування всіх без винятку країн світу, а й їх державні прапори і може розповісти багато історій розвитку цих країн», – зазначила Лана Вєтрова.

Рекорд Марка Данчевського внесли до Національного Реєстру Рекордів як досягнення всієї України у категорії «Діти».

Нагадаємо, учень Фінансового ліцею Подільського району Максим Мельохін встановив новий рекорд України з утримання тіла в позиції планка на ліктях серед дітей – 1 година і 7 хвилин.