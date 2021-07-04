Українські військові затримали на блокпості бойовика «Л/ДНР»

Проросійського бойовика військовослужбовці затримали на лінії розмежування

Військовослужбовці Нацгвардії України затримали на блокпості на Донбасі бойовика російсько-окупаційних формувань і ще шістьох підозрюваних у різних злочинах. Про це повідомив пресцентр штабу ООС у неділю, 4 липня.

Протягом минулого тижня бійці НГУ здійснили в районі ООС перевірку понад 33 тисяч транспортних засобів та понад 50 тисяч осіб, під час чого виявили 94 адміністративних правопорушення та затримали за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів шістьох осіб.

Крім того, гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали одну людину, підозрювану у причетності до незаконних збройних формувань, повідомили у штабі.

Протягом неділі, 4 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Також стало відомо імʼя бійця 58-ї конотопської бригади, що 26 червня загинув під час обстрілу українських позицій поблизу Пісків.