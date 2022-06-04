На Львівщині працює ППО – депутат

Заради безпеки максимально всі залишайтеся в укриттях!

У Львівській області працює ППО. Про це у Telegram повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«В Львівській області працює ППО тому люди чують вибухи, наразі рекомендую бути в укритях і нагадаю не знімати і не вказувати місця де це відбувається!», – зазначив він.

Зазначимо, за 100 днів повномасштабної війни РФ проти України лише у небі над Львівщиною збили 23 ворожі крилаті ракети.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.