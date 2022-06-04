  1. Головна
  2. Новини
  3. На Львівщині працює ППО – депутат
рус
    Новини

    На Львівщині працює ППО – депутат

    У Львівській області працює ППО - На Львівщині працює ППО – депутат
    У Львівській області працює ППО
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Заради безпеки максимально всі залишайтеся в укриттях!

    У Львівській області працює ППО. Про це у Telegram повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

    «В Львівській області працює ППО тому люди чують вибухи, наразі рекомендую бути в укритях і нагадаю не знімати і не вказувати місця де це відбувається!», – зазначив він.

    Зазначимо, за 100 днів повномасштабної війни РФ проти України лише у небі над Львівщиною збили 23 ворожі крилаті ракети.

    Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

    Теги: росія окупанти Львівщина депутат війна Україна окупація Ігор Зінкевич #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Львівщині працює ППО – депутат