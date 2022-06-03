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    Новини

    Канада анонсувала нові санкції проти Росії

    Канада пообіцяла оголосити нові антиросійські санкції найближчим часом - Канада анонсувала нові санкції проти Росії
    Канада пообіцяла оголосити нові антиросійські санкції найближчим часом
    фото: Global Look Press

    Глава МЗС Канади Жолі анонсувала нові санкції проти Росії найближчим часом

    Уряд Канади найближчим часом оголосить про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

    «Найближчим часом я оголошу про запровадження нових санкційних заходів», – анонсувала Жолі.

    При цьому глава канадського зовнішньополітичного відомства не уточнила, про які саме рестрикції йдеться, і коли їх буде введено.

    Попередній пакет економічних антиросійських санкцій Канада запроваджувала 31 травня. Тоді до списків потрапили чотири компанії та 22 фізичні особи, зокрема олімпійська чемпіонка та голова ради директорів холдингу «Національна Медіа Група» Аліна Кабаєва.

    Нагадаємо, що у квітні США запровадили санкції проти обох доньок президента Росії.

    А у травні Британія вдарила санкціями по Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою Путіна.

    У кінці травня Кабаєва потрапила під санкції уряду Канади.

    Теги: росія окупанти санкції Канада війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Канада анонсувала нові санкції проти Росії