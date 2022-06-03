Канада анонсувала нові санкції проти Росії

Глава МЗС Канади Жолі анонсувала нові санкції проти Росії найближчим часом

Уряд Канади найближчим часом оголосить про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Найближчим часом я оголошу про запровадження нових санкційних заходів», – анонсувала Жолі.

При цьому глава канадського зовнішньополітичного відомства не уточнила, про які саме рестрикції йдеться, і коли їх буде введено.

Попередній пакет економічних антиросійських санкцій Канада запроваджувала 31 травня. Тоді до списків потрапили чотири компанії та 22 фізичні особи, зокрема олімпійська чемпіонка та голова ради директорів холдингу «Національна Медіа Група» Аліна Кабаєва.

Нагадаємо, що у квітні США запровадили санкції проти обох доньок президента Росії.

А у травні Британія вдарила санкціями по Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою Путіна.

У кінці травня Кабаєва потрапила під санкції уряду Канади.