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    Пожежа в шахті у Торецьку: рятувальники евакуювали близько 340 гірників

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    Пожежа в шахті у Торецьку: рятувальники евакуювали близько 340 гірників

    Причина пожежі у шахті на Донеччині ще з'ясовується

    Внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню близько 340 гірників. Про це повідомив пресофіцер ГУНП в Донецькій області Катерина Бахмут, пише УНН

    «Наразі з’ясовують причину займання, збитки. Головне, що ніхто не постраждав, всі робочі були евакуйовані, а це близько 340 осіб», - сказала Бахмут.

    За її словами, питання стосовно відкриття кримінального провадження буде вирішуватися після з’ясування причини пожежі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників.

    Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі у Торецьку.

    До слова, Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям

    Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.

     

    пожежа шахта Донеччина рятувальники
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