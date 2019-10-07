Пожежа в шахті у Торецьку: рятувальники евакуювали близько 340 гірників



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Причина пожежі у шахті на Донеччині ще з'ясовується

Внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню близько 340 гірників. Про це повідомив пресофіцер ГУНП в Донецькій області Катерина Бахмут, пише УНН

«Наразі з’ясовують причину займання, збитки. Головне, що ніхто не постраждав, всі робочі були евакуйовані, а це близько 340 осіб», - сказала Бахмут.

За її словами, питання стосовно відкриття кримінального провадження буде вирішуватися після з’ясування причини пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників.

Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі у Торецьку.

До слова, Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.