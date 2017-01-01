На Закарпатті – кілометрові затори. На всіх дорогах Львівщини обмежили рух фур

Рятувальники звертаються до водіїв з проханням по можливості утриматися від подорожей

«Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного



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Фото: mukachevo.net Затор на Закарпатті через негоду

Рятувальники звертаються до водіїв з проханням по можливості утриматися від подорожей

«Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.

У Львівській області з 17:00 3 грудня 2017 року обмежено рух для вантажного транспорту на всіх автодорогах державного і місцевого значення загального користування. А з 17:20 3 грудня 2017 року тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на автодорозі загального користування Київ — Чоп у межах Закарпатської області.

ДСНС повідомила також, що техніка відомства вже чергує на перевалах.

«Задля упередження виникнення надзвичайних ситуацій на автошляхах області, спричинених складними погодними умовами, та готовності надавати допомогу щодо буксирування великовагових автомобілів на Латірський та Абранський перевали Воловецького району направлено автомобіль високої прохідності (Краз-6510), який за необхідності залучатиметься для надання допомоги водіям під час руху на ділянках автошляхів, де буде ускладнено рух, - сказано у повідомленні рятувальників.

На перевалах та всіх автошляхах області також працює техніка Закарпатського облавтодору, яка розчищає траси від снігу та посипає їх піщано-сольовою сумішшю.

Рятувальники Закарпатської області звертаються до водіїв з проханням по можливості утриматися від подорожей, особливо з дітьми. При русі через перевали обов’язково обладнати колеса транспортних засобів ланцюгами проти ковзання.

За даними видання mukachevo.net, на Закарпатті утворилися багатокілометрові затори. Найскладніша ситуація на Абранському перевалі у Воловецькому районі. Через мокрий сніг фури не можуть подолати підйом, станом на 17-ту годину на перевалі утворився трикілометровий затор.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу Українського гідрометцентру на 4 грудня, у західних областях очікується сильний сніг.