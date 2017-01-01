Погода на перший понеділок зими: синоптики обіцяють дощі та сніг (карта)
- Сьогодні, 15:29
-
Розсилка
У західних областях метеорологи прогнозують сильний сніг
Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 4 грудня.
Відповідно до його даних, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях вночі буде помірний мокрий сніг та дощ (у західних областях, на Сумщині та Чернігівщині місцями сильний), вдень невеликий мокрий сніг з дощем; місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на високогір'ї Карпат 4-9° морозу.
На решті території країни вночі помірний, вдень невеликий дощ (вдень в Одеській та Миколаївській областях без опадів); вночі та вранці в Приазов’ї місцями туман; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, в Криму та Приазов’ї місцями 10-14°.
Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 7-12м/с.
Нагадаємо, в Україні в неділю, 3 грудня, пройдуть невеликі дощі і мокрий сніг.