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    Погода на перший понеділок зими: синоптики обіцяють дощі та сніг (карта)

    У західних областях метеорологи прогнозують сильний сніг
    Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 4 грудня. Відповідно до його даних, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях вночі буде помірний мокрий сніг та дощ (у західних областях, на Сумщині та Чернігівщині місцями сильний), вдень невеликий мокрий сніг з дощем; місцями налипання мокрого
    • Сьогодні, 15:29
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    У західних областях метеорологи прогнозують сильний сніг

    Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 4 грудня.

    Відповідно до його даних, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях вночі буде помірний мокрий сніг та дощ (у західних областях, на Сумщині та Чернігівщині місцями сильний), вдень невеликий мокрий сніг з дощем; місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на високогір'ї Карпат 4-9° морозу.

    На решті території країни вночі помірний, вдень невеликий дощ (вдень в Одеській та Миколаївській областях без опадів); вночі та вранці в Приазов’ї місцями туман; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, в Криму та Приазов’ї місцями 10-14°.

    Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, 7-12м/с.

    Нагадаємо, в Україні в неділю, 3 грудня, пройдуть невеликі дощі і мокрий сніг.

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