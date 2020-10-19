У Пакистані автобус потрапив під обвал у горах, ніхто не вижив



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Всі пасажири - місцеві мешканці, які поверталися додому

В аварії загинули усі 16 осіб, які були в автобусі

У районі Скарду в регіоні Гілгіт-Балтистан на півночі Пакистану сьогодні рано вранці стався обвал, під який потрапив пасажирський автобус. Всі шістнадцять людей, які перебували в ньому, загинули. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомляє Сіньхуа.

«Сьогодні рано вранці стався обвал, під який потрапив пасажирський автобус. Всі шістнадцять людей, які перебували в ньому, загинули», - йдеться в повідомленні.

Заступник комісара округу Скарду Анас Ікбал повідомив, що всі пасажири були серед місцевих жителів. Вони поверталися додому. Тіла всіх вже знайдено.

За його словами, трагедія сталася у віддаленому районі. Наразі посилено ведуться роботи з розчищення дороги і відновленню руху.