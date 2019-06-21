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    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)

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    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)
    Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

    Митники вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через державний кордон

    Співробітники Служби безпеки України у межах захисту бізнесу та протидії корупції викрили у Львівській області на систематичних хабарях двох посадовців митного посту «Смільниця». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що митники вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через державний кордон.

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    Співробітники СБУ задокументували три факти одержання посадовцями різних сум хабарів.

    Правоохоронці затримали митників поблизу робочого місця під час одержання чергового хабаря.

    У ході санкціонованих слідчих дій в автомобілях зловмисників виявлено понад вісімдесят тисяч гривень готівки, законність походження яких встановлюється. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)
    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)
    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)
    На Львівщині викриті на хабарях двоє посадовців митного посту «Смільниця» (фото)
    Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Також перевіряється інформація стосовно причетності до протиправної діяльності інших працівників митного посту.

    Заходи із викриття та затримання зловмисників проводились спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

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