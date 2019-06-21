Слідчого прокуратури Київщини затримано на хабарі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час отримання другої частини коштів в сумі 3 тис. доларів слідчого та посередника було затримано Фото: ДБР

Слідчий спільно з посередником вимагали неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів США

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з Головним управлінням «К» Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України затримано слідчого прокуратури Київської області під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий спільно з посередником вимагали неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів США в потерпілого за:

активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні;

передачу на відповідальне зберігання його викраденого транспортного засобу Volkswagen Multivan.

Під час отримання другої частини коштів в сумі 3 тис. доларів слідчого та посередника було затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сума неправомірної вигоди вилучена.

На теперішній час проводиться комплекс першочергових слідчих (розшукових) і процесуальних дій. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим за ч. 3, ст. 368 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Нагадаємо, раніше було затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США.