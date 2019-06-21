СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків ОРДО

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків. Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ «ДНР».

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах.

У ході досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 млн грн.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та «чорну» бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялось напередодні, співробітники Служби безпеки України припинили у районі проведення Операції об’єднаних сил діяльність організованого угруповання, яке створило канал протиправного постачання і збуту на тимчасово окуповані території Донбасу спеціалізованого програмного забезпечення та шпигунського обладнання.