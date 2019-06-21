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    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)

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    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків ОРДО

    Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків. Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ «ДНР».

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    Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах.

    У ході досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 млн грн.

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    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)
    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)
    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)
    СБУ блокувала канал фінансування збройних формувань «ДНР» (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та «чорну» бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри.

    Триває досудове слідство.

    Як повідомлялось напередодні, співробітники Служби безпеки України припинили у районі проведення Операції об’єднаних сил діяльність організованого угруповання, яке створило канал протиправного постачання і збуту на тимчасово окуповані території Донбасу спеціалізованого програмного забезпечення та шпигунського обладнання.

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