  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)

    • Розсилка
    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Двоє жителів Тернополя намагалися незаконно переправити через державний кордон шість громадян країн Південної Азії поза встановленими пунктами пропуску, що знаходяться на околицях Ужгорода

    Співробітники Служби безпеки України блокували у Закарпатській області протиправну міграцію іноземців за кордон. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів Тернополя намагалися незаконно переправити через державний кордон шість громадян країн Південної Азії. Зловмисники планували переправити іноземців поза встановленими пунктами пропуску, що знаходяться на околицях Ужгорода.

    Читайте також

    Правоохоронці затримали обох фігурантів провадження та нелегалів під час спроби незаконного перетину держкордону України.

    Вирішується питання щодо оголошення організаторам протиправної діяльності підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)
    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)
    На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Тривають невідкладні слідчі дії.

    Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.

    Читайте також
    СБУ Закарпаття мігранти Ужгород кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ