На Закарпатті СБУ блокувала нелегальну міграцію іноземців за кордон (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Двоє жителів Тернополя намагалися незаконно переправити через державний кордон шість громадян країн Південної Азії поза встановленими пунктами пропуску, що знаходяться на околицях Ужгорода

Співробітники Служби безпеки України блокували у Закарпатській області протиправну міграцію іноземців за кордон. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів Тернополя намагалися незаконно переправити через державний кордон шість громадян країн Південної Азії. Зловмисники планували переправити іноземців поза встановленими пунктами пропуску, що знаходяться на околицях Ужгорода.

Правоохоронці затримали обох фігурантів провадження та нелегалів під час спроби незаконного перетину держкордону України.

Вирішується питання щодо оголошення організаторам протиправної діяльності підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.