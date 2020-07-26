Карантинні вироки. Адміністраторка VIP-готелю на Галичині заплатить 34 тис. грн штрафу



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Керівницю готельного комплексу Monastic-SPA визнано винною у порушенні правил карантину

Сколівський районний суд і Львівський апеляційний суд визнали винною адміністраторку готельного комплексу Monastic-SPA у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і винесли рішення про накладення штрафу у розмірі 34 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком».

19 травня Сколівський районний суд Львівської області розглянув адмінсправу щодо адміністраторки популярного готельного комплексу. Згідно з адмінпротоколом, який склали місцеві поліцейські, 20 березня вона порушила постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та № 215 від 16 березня 2020 року, протокол №4 Сколівської РДА Львівської області та розпорядження голови села Орів в частині роботи ресторану і готелю Monastic-SPA в селі Орів Львівської області. Зокрема, урядові постанови забороняли з 17 березня 2020 року роботу суб`єктів господарювання, зокрема, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів тощо.

У судове засіданні працівниця готельного комплексу не з`явилась, про причини неявки не повідомила. Натомість прибула її адвокат, яка наполягала на закритті справи.

Ключовими аргументами було те, що в адмінпротоколі не вказано чіткий об`єкт правопорушення та відсутні відомості про порушені пункти постанов; порушено права відпочиваючих на оренду житла, оскільки люди заселились до прийняття відповідних заборон(ст. 47 Конституції України); органи місцевого самоврядування не довели належним чином готельному комплексу Monastic-SPA урядові постанови щодо запровадження карантину; всі готелі Львівської області на 20 березня 2020 року працювали.

Між іншим, на сайті готельного комплексу розміщено повідомлення про те, що «курорт розташований в самій безпечній частині українських Карпат. За час карантину не зафіксовано жодного випадку сovid-19».

Крім цього, захисниця адміністраторки надала пояснення, що голова села Орів 19 березня 2020 року розмовляла по телефону із адміністратором та власником Monastic-SPA і повідомляла їм про те, що на території України введено карантин та, відповідно, нею винесено розпорядження від 19 березня про забезпечення виконання Постанови Кабміну щодо введення карантину.

У суді було допитано сільську голову, яка зауважила, що 20 березня до сільської ради приїхали працівники поліції та вказали, що готельний комплекс Monastic-SPA продовжує працювати, а тому необхідно туди поїхати. Коли вони приїхали на територію комплексу, то побачили, що там є відпочиваючі, працює ресторан. Після цього було складено протокол про адміністративну відповідальність.

Сколівський райсуд з’ясував, що ще 20 лютого 2020 року власник Monastic-SPA надав довіреність адміністраторці свого закладу діяти від його імені та представляти його інтереси в усіх без винятку установах. Звідси працівниця готельного комплексу є суб`єктом правопорушення, оскільки була належним чином уповноважена на вжиття заходів з приводу забезпечення виконання вимог постанови Кабміну щодо заборони роботи розважального комплексу Monastic-SPA.

Адміністраторка не погодилася з рішенням суду першої інстанції про накладення штрафу і подала апеляцію.

22 липня Львівський апеляційний суд залишив без змін постанову Сколівського райсуду.

«Суд першої інстанції наклав на особу стягнення, що за своїм видом та розміром є законною і обґрунтованою мірою відповідальності за вчинене правопорушення, і відповідає меті виховання особи, що його вчинила та запобіганню вчиненню нових правопорушень», - сказано в рішенні апеляції.

Постанова Львівського апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.