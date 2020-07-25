  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на карантин закрили монастир Помісної церкви

    • Розсилка
    <p>Свято-Феодосіївський монастир закрили для відвідування</p> - У Києві на карантин закрили монастир Помісної церкви

    Свято-Феодосіївський монастир закрили для відвідування

    У чоловічому монастирі виявили коронавірус

    У Києві через спалах коронавірусу закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Української православної церкви.

    Про це повідомляться на сторінці монастиря у Facebook.

    «У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування», - йдеться у повідомленні.

    Скільки людей захворіли у монастирі не вказується.

    Нагадаємо, у Дніпропетровській області зареєстровано спалах коронавірусу Covid-19 з 15 випадками захворювання серед священнослужителів у п'яти відділеннях релігійної організації.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

     Читайте також: 
    церква Київ Українська православна церква карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ