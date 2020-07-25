У Києві на карантин закрили монастир Помісної церкви



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Свято-Феодосіївський монастир закрили для відвідування

У чоловічому монастирі виявили коронавірус

У Києві через спалах коронавірусу закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Української православної церкви.

Про це повідомляться на сторінці монастиря у Facebook.

«У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування», - йдеться у повідомленні.

Скільки людей захворіли у монастирі не вказується.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зареєстровано спалах коронавірусу Covid-19 з 15 випадками захворювання серед священнослужителів у п'яти відділеннях релігійної організації.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.