Що буде, якщо вкрасти кошик з супермаркета. Рішення суду



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В Україні за дрібну крадіжку суди карають невеликами штрафами

Киянин намагався вкрасти кошик із супермаркету, його зупиняв охоронець...

Печерський районний суд Києва визнав винним місцевого мешканця у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 51 КУпАП («Дрібне викрадення чужого майна») і оштрафував на 170 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 травня.

За матеріалами справи 20 березня о 17 год. 45 хв. чоловік, перебуваючи у супермаркеті «Новус» на бульварі Дружби Народів, 16А у Києві, таємно викрав закупівельний кошик вартістю 150 грн.

У суді киянин не визнав своєї вини і пояснив, що після здійснення покупок, поставив кошик на свій велосипед, щоб довезти продукти до автомобіля, який знаходився на парковці біля супермаркету.

Однак після виходу з супермаркету його сильно зупинив охоронець, що ледь не розбились пляшки з алкоголем, які стояли у кошику. Покупець продовжував наполягати: не мав наміру красти кошик і просив суд закрити справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Додав, що на підтвердження відсутності у його діях складу адміністративного правопорушення свідчить те, що кошик не було викрадено, повернули до супермаркету.

Крім цього, суд допитав свідка, охоронця супермаркету. Той повідомив, що за правилами магазину, кошик для товарів не можна виносити з торгового залу, про що також містяться попередження на всіх виходах із супермаркету. 20 березня покупець покинув торгівельний зал з кошиком, проігнорувавши при цьому неодноразові зауваження працівників охорони. При цьому кошик закупівельний був прив`язаний до його велосипеда.

Після зауважень охоронців чоловік намагався втекти, покинувши парковку супермаркету, проте був зупинений охоронцем магазину.

Суд вважав, що вина покупця магазину повністю підтверджується доказами, що є в матеріалах справи: протоколом про адміністративне правопорушення і поясненням свідка.

Таким чином, суд оштрафував правопорушника на 170 грн, що є мінімальним розміром покарання за ч. 1 ст. 51 КУпАП. Загалом, санкція цієї статті передбачає штраф від 170 грн до 510 грн або виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20 відсотків заробітку, або адміністративний арешт на від п'яти до десяти діб.

Крім того, киянин заплатить 420,4 грн судового збору.