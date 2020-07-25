В уряді відзвітували, скільки грошей у час карантину надходить від культурної галузі



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«Можемо цього року обійтися без ремонту Харківської та Київської опери? Вважаю, так» - Єрмоличев

«Просів квітень – і все. Я не бачу проблемних питань у галузі культури», – запевняє заступник міністра фінансів

Коли в уряді шукали джерела для коронавірусного фонду, то під скорочення потрапили багато галузей. Але ми не скорочували першочергові статті видатків. Наприклад, у державних театрах не зменшували зарплату. Але забрали, зокрема, 120 млн грн, передбачених на ремонт Харківської та Київської опери. Можемо цього року обійтися без ремонту Харківської та Київської опери? Вважаю, так. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«Знову таки йдеться про визначення пріоритетів. Що краще: відремонтувати Харківську чи Київську оперу, які в аварійному стані, чи виділити кошти на боротьбу з коронавірусом? Наголошую, що із зарплат та утримання закладів коштів не брали. Нещодавно, до речі, було ухвалене рішення про виділення із фонду на культуру 1 млрд. грн. Левова частка грошей піде через Український культурний фонд, який запустив прозорий механізм надання грантів», – пояснив заступник міністра фінансів.

За його словами, це насамперед надання грантів інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності, діяльність яких пов’язана зі сферою культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму.

«Повернусь до театрів. Їхні працівники як отримували зарплату, так і отримують. Навіть в умовах, коли театри закриті внаслідок пандемії. Тобто ми намагаємося піклуватися про всі категорії громадян. Якщо подивитися динаміку ЄСВ, загальні суми щодо мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, то побачимо таку картину: січень – 159 млн, травень – 167 млн грн. Так, просів квітень – і все. Я не бачу проблемних питань у галузі культури», – додав Єрмоличев.

Надходження ЄСВ у галузі культури за І півріччя 2020 року

«Можливо, є якісь нюанси: кіновиробництво зупинилося, через карантин не знімають фільми. Поступово карантин послаблюється, і можливостей стає дедалі більше», - резюмував заступник міністра.

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