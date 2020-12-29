На Львівщині лікарі провели низку унікальних операцій (фото)

Лікарі Львова пересадили від посмертного донора ще одне серце, дві нирки та печінку

Уперше в Україні лікарі провели складну операцію з видалення пухлини позапечінкових шляхів. Її виконали лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, повідомили в пресслужбі цього медзакладу.

Медики лікарні застосували новітній, неінвазивний метод ендоскопічно асистованої радіочастотної абляції (ELRA), тобто випалення пухлини позапечінкових шляхів. Ця патологія відноситься до захворювань із найпесимістичнішим прогнозом новоутворів черевної порожнини.

Втручання виконали фахівці Блоку панкреато-біліарної рентген інтервенційної ендоскопії та Центру хірургії Адріан Квіт та Олексій Кушнірук.

Спочатку після встановлення відповідного обладнання медики провели Zoom-конференцію з провідним фахівцем Південної Кореї. Спільно вони погодили теоретичні та технічні аспекти для першого в Україні операційного втручання такого типу, адже до сьогодні ця методика застосовувалась лише при «відкритих» операціях.

Сама методика полягає в знищенні пухлини радіочастотним випромінюванням, яке передається через заведений зонд у зону пухлинного росту під комбінованим ендоскопічним та рентген контролем. Відтак проходить повна деструкція зони пухлинного росту. Методика продовжує життя пацієнтів із локально неоперабельними пухлинами, а в деяких випадках є кінцевим методом лікування та дає шанс на повне одужання.

«Найближчим часом у нас уже запланована низка втручань на підшлунковій залозі (EUSRA) при локально неоперабельних пухлинах», – ідеться в повідомленні.

Також лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пересадили від посмертного донора ще одне серце, дві нирки та печінку.

Зазначається, що трансплантація печінки виконана вперше в Західній Україні. Донором стала 47-річна жінка, яку госпіталізували з розривом аневризми. Її рідні одразу дали згоду на донорство задля порятунку інших життів. Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, що мала цироз. Така хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним виходом для пацієнтки є саме трансплантація.

Серце отримав 45-річний одесит. А нирки отримали мешканці Тернопільської області – 35-річна жінка та 47-річний чоловік. Нові нирки запрацювали ще на операційному столі.

За словами лікарів, пацієнти, що отримали донорські органи, почуваються добре.

Раніше львівські медики успішно провели четверту операцію з трансплантації серця. Донором стала жінка, яку було госпіталізовано з важким інсультом. Її серце пересадили 30-річному жителю Мукачева.

Також у Рівному кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця. Крім того, нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки.

До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям – операція врятувала їм життя.