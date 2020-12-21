Дослідження: українські лікарі почали активно шукати роботу за кордоном

Третина респондентів шукають вакансії нянь та хатніх робітниць

В останні чотири місяці (серпень-листопад) 2020 року 4% охочих знайти роботу за кордоном прагнули працевлаштуватися у галузі охорони здоров’я. Такі результати опитування оприлюднила громадська організація «Ла Страда-Україна». Як зазначила директорка департаменту Національних гарячих ліній та соціальної допомоги цієї організації Альона Кривуляк, таку роботу хотіли саме лікарі високої кваліфікації.

За словами Кривуляк, раніше українські медики менше шукали роботу на чужині. У попередніх моніторингах такі дані могли навіть не відображатися.

«Якщо чесно, нинішній показник нас дуже вразив. Бо за кордон хотіли виїхати саме лікарі високої кваліфікації. Вони працювали в мегаполісах, у престижних лікарнях, але, на превеликий жаль, не отримували належної заробітної плати. І це попри обіцянки держави суттєво підвищити заробітки медиків у період пандемії. Такі респонденти повідомляли, що ніхто їм зарплату не підвищував, тому вони шукали будь-яку вакансію за кордоном, і щойно вона відкривалася, вони були готові використати цей шанс», – розповіла Кривуляк.

Водночас половина звернень до «Ла Страда-Україна» надійшла від людей, які хотіли виїхати за кордон, щоби працювати на заводах та фабриках. 30% респондентів готові були працювати нянями та займатися хатньою роботою.

Також 8% людей виявляли намір влаштуватися в готельно-ресторанній сфері. «Цей показник так само суттєво зменшився порівняно з докарантинним періодом, бо такий вид бізнесу особливо важко переживає наслідки пандемії. Причому, в усьому світі», – додала Кривуляк.

Громадська організація «Ла Страда-Україна» оприлюднила результати свого опитування щодо виявлення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах поширення пандемії Covid-19. Його провели в межах проєкту, який реалізується в співпраці з Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.

Дослідження відбувалося двома методами: телефонними консультаціями та онлайновим анкетуванням. Для моніторингу відібрали та опрацювали 100 анкет.