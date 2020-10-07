  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Мальдівах колишній віцепрезидент отримав 20 років в'язниці за корупцію

    • Розсилка
    Суд ще й оштрафував колишнього віцепрезидента Ахмета Адіба на $129 тисяч - На Мальдівах колишній віцепрезидент отримав 20 років в'язниці за корупцію
    Суд ще й оштрафував колишнього віцепрезидента Ахмета Адіба на $129 тисяч

    Адіб визнав свою провину у незаконному збагаченні, відмиванні грошей та зловживанні владою

    Верховний суд Мальдівської Республіки засудив на 20 років позбавлення волі колишнього віцепрезидента країни Ахмеда Адіба за трьома корупційними статтями. Про це повідомляє AFP.

    Суд оголосив вирок після того, як Адіб визнав свою провину у незаконному збагаченні, відмиванні грошей та зловживанні владою.

    Зазначається, що суд ще й оштрафував колишнього віцепрезидента на $129 тисяч.

    Прокуратура обвинувачувала Адіба у заподіянні державі збитків у розмірі $260 мільйонів. Адіб за хабарі дозволяв орендувати острови, які належать Мальдівам.

    Зазначається, що у мальдівській в’язниці вже відбуває 5-річний термін колишній глава держави Адбулла Ямін, якого у листопаді минулого року засудили за відмивання грошей під час перебування на посаді у 2013-2018 рр.

    суд в'язниця корупція вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies