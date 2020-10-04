Польська прокуратура хоче продовжити арешт ексглаві «Укравтодору» Новаку



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Адвокат ексглави «Укравтодору» зазначив, що Новак не визнає своєї провини і відмовився давати свідчення на цьому етапі слідства

Одним з головних аргументів утримання ексглави «Укравтодору» в СІЗО є побоювання щодо можливих процесуальних зловживань

Окружна прокуратура Варшави хоче подовжити арешт на чергові три місяці ексглави «Укравтодору», колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Про це РАР довідався з джерел, які обізнані зі справою.

Зазначається, що 2 жовтня окружна прокуратура Варшави направила районному суду Варшава-Мокотув подання щодо продовження арешту Новака. Одним з головних аргументів утримання ексглави «Укравтодору» в СІЗО є побоювання щодо можливих процесуальних зловживань.

У п’ятницю, 2 жовтня, прокуратура додатково висунула Новаку звинувачення у корупції. Зокрема, йому інкримінується отримання кількадесяти тисяч злотих від колишнього голови правління польської компанії PGE Войцєха Т. за посередництвом іншої особи. Крім того, йому також інкримінується отримання хабаря у розмірі 200 тис. злотих (понад 50 тис. $) в 2012-2016 роках від колишнього голови правління компанії PKN Orlen Даріуша К. за посередництва третьої особи. Як зазначається, третя особа щомісяця передавала Новаку від глави PKN Orlen 3,5 тис. злотих (приблизно 900 $).

Адвокат ексглави «Укравтодору» Антоній Каня-Сенявський зазначив, що Новак не визнає своєї провини і відмовився давати свідчення на цьому етапі слідства.

До слова, наприкінці вересня у Польщі затримали ще трьох фігурантів справи ексглави «Укравтодору» Новака.

Раніше повідомлялося, що в ексглави «Укравтодору» знайшли дві схованки з готівкою понад $1 млн.

Нагадаємо, 20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

До слова, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.