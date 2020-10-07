Вдвічі дорожче, у кишенькової компанії. Як Мінмолодьспорт закуповував борцівські килими перед Олімпіадою
Закупівлі здійснювалися за підписом тодішнього заступника міністра молоді і спорту Ігоря Гоцула
У розпорядженні «Главкома» опинився цікавий документ. У переліку спортивного обладнання та інвентарю, необхідного для підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту особливу увагу варто зосередити на першій з позицій – килим борцівський Foeldeak. Таких для потреб національної збірної з вільної боротьби у той час закуповувалося шість, вартістю 294 тисячі гривень кожен. У переведенні на чинний по тих часах курс Національного банку України, вартість одного килима складала 12 861 євро.
Щоб збагнути, що ціна завищена, достатньо вдатися до найпростіших порівнянь. В олімпійському циклі-2020 Об’єднаний світ боротьби (UWW) офіційно використовує килими китайського виробника Taishan. За найпростішим пошуком в Google знаходимо, що коштує такий настил в Україні у межах 200 тисяч гривень, що за нинішнім курсом НБУ дорівнює приблизно € 5 850.
Виходить, закуповувані п’ять років тому килими Foeldeak більш, ніж удвічі дорожчі, ніж зараз вартує Taishan.
Найцікавіше, що закупівлі здійснювалися за підписом тодішнього заступника міністра молоді і спорту, президента Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігоря Гоцула. Купувалися килими у товариства з обмеженою відповідальністю «Атлетика Віва», засновником якого є… ФЛАУ.
Цікаво, що килими Foeldeak ТОВ «Атлетика Віва» продає понині. Це легко перевірити, зайшовши на сайт організації. Їх нинішня вартість – € 7 680. Тобто одначе дорожче у порівнянні з Taishan, але дешевше співставно з 2015-м. Правда, без урахування одного нюансу – «ціна вказана без урахування транспортних послуг та митних зборів». З ними вартість килима буде схожою з 2015 роком.
За інформацією «Главкома», не так давно очільник ФЛАУ Ігор Гоцул збирався продати ТОВ «Атлетика Віва». Зробити йому цього не вдалося. При цьому справжня мета продажу залишається загадкою.