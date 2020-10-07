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    Вдвічі дорожче, у кишенькової компанії. Як Мінмолодьспорт закуповував борцівські килими перед Олімпіадою

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    Ігор Гоцул спеціалізується не лише на формі для легкоатлетів, але й на борцівських килимах - Вдвічі дорожче, у кишенькової компанії. Як Мінмолодьспорт закуповував борцівські килими перед Олімпіадою
    Ігор Гоцул спеціалізується не лише на формі для легкоатлетів, але й на борцівських килимах
    Світлина - Фейсбук Ігоря Гоцула

    Закупівлі здійснювалися за підписом тодішнього заступника міністра молоді і спорту Ігоря Гоцула

    У розпорядженні «Главкома» опинився цікавий документ. У переліку спортивного обладнання та інвентарю, необхідного для підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту особливу увагу варто зосередити на першій з позицій – килим борцівський Foeldeak. Таких для потреб національної збірної з вільної боротьби у той час закуповувалося шість, вартістю 294 тисячі гривень кожен. У переведенні на чинний по тих часах курс Національного банку України, вартість одного килима складала 12 861 євро.

    Щоб збагнути, що ціна завищена, достатньо вдатися до найпростіших порівнянь. В олімпійському циклі-2020 Об’єднаний світ боротьби (UWW) офіційно використовує килими китайського виробника Taishan. За найпростішим пошуком в Google знаходимо, що коштує такий настил в Україні у межах 200 тисяч гривень, що за нинішнім курсом НБУ дорівнює приблизно € 5 850.

    Виходить, закуповувані п’ять років тому килими Foeldeak більш, ніж удвічі дорожчі, ніж зараз вартує Taishan.

    taisan2020
    Приблизна вартість килима Taishan

    Найцікавіше, що закупівлі здійснювалися за підписом тодішнього заступника міністра молоді і спорту, президента Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігоря Гоцула. Купувалися килими у товариства з обмеженою відповідальністю «Атлетика Віва», засновником якого є… ФЛАУ.

    Цікаво, що килими Foeldeak ТОВ «Атлетика Віва» продає понині. Це легко перевірити, зайшовши на сайт організації. Їх нинішня вартість – € 7 680. Тобто одначе дорожче у порівнянні з Taishan, але дешевше співставно з 2015-м. Правда, без урахування одного нюансу – «ціна вказана без урахування транспортних послуг та митних зборів». З ними вартість килима буде схожою з 2015 роком.

    foeldeak_atletikaviva
    Килим Foeldeak від ТОВ «Атлетика Віва»

    За інформацією «Главкома», не так давно очільник ФЛАУ Ігор Гоцул збирався продати ТОВ «Атлетика Віва». Зробити йому цього не вдалося. При цьому справжня мета продажу залишається загадкою.

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