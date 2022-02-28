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    На Миколаївщині група російських диверсантів склала зброю та здалася поліції

    На Миколаївщині члени диверсійно-розвідувальної групи здались місцевим жителям - На Миколаївщині група російських диверсантів склала зброю та здалася поліції
    На Миколаївщині члени диверсійно-розвідувальної групи здались місцевим жителям
    фото: кадр з відео

    Затримані стверджують, що нібито їхали брати участь у навчаннях, але потім російське командування наказало їм розпочати наступ на Україну

    У Миколаївській області затримали чотирьох російських окупантів, які зазнали поразки у бою на адміністративному кордоні з Херсонською областю. Диверсанти здалися та склали зброю. Про це повідомляє пресслужбаобласної поліції.

    «Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, після бою та розгрому їх колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здалися місцевим жителям. Правоохоронці вилучили у них документи, наразі зазначених осіб ретельно перевіряють», – зазначено у повідомленні.

    Як зазначили у відомстві, затримані стверджують, що нібито їхали брати участь у навчаннях, але потім російське командування наказало їм розпочати наступ на Україну. За їхніми словами, про наміри керівництва вони зрозуміли вже під час бою на Херсонщині.

    «До Криму прибули спочатку з метою перших навчань. Першу ніч ми просто цілу добу їхали, виходить, на БМП. На другу добу, коли БМП відкрився – ми стояли на мосту, де було згоріле місто. Як ми потім дізналися – це був Херсон», – каже на опублікованому поліцією відео один із диверсантів.

    Наразі російських окупантів затримано, правоохоронці встановлюють всі обставини.

    До слова, Міноборони Росії повідомило про загиблих та поранених серед російських військових у війні з Україною.

    У відомстві також повідомили про «небагатьох захоплених російських військовослужбовців».

    Конкретні цифри щодо загиблих та полонених відомство чомусь не назвало.

    Нагадаємо, орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України.

    За три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери.

    Теги: Міноборони армія війна документи Херсон #stoprussia
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    На Миколаївщині група російських диверсантів склала зброю та здалася поліції