Винищувачі з Білорусі зараз летять у бік України (відео)

Над Білоруссю помітили винищувачі, які летять у напрямку України

Винищувачі летять поки що над територією Білорусі в напрямку українського кордону.

Продовжується воєнна агресія РФ проти України: загарбники завдають ракетних і авіаційних ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть прості люди та їхні діти. З Білорусі у бік України вилетіли винищувачі окупантів. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Відео опубліковано з Жлобиного Гомельської області.

На відео винищувачі летять поки що над територією Білорусі в напрямку українського кордону.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь привела в бойову готовність частину своїх військових підрозділів, а Росія продовжує накопичувати в країні авіацію, зокрема на аеродромах у Барановичах та Мачулищах. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України, додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну.

Зазначається, що локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.

До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.