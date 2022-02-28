  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Українська армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва (відео)

    ЗСУ накрили колону російської техніки під Макаровим - Українська армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва (відео)
    ЗСУ накрили колону російської техніки під Макаровим

    У Макарові ЗСУ «відпрацювали» по російських «Буках»

    Українські військові атакували колону російської армії, яку ще вдень було помічено поблизу Макарова Київської області.

    За даними ЗСУ, колона з танків та градів може бути знищена.

    Кількість знищених «Буків» уточнюється.

    Нагадаємо, увечері 27 лютого у Макарові на Київщині точаться запеклі бої, на дорогах багато ворожої техніки.

    Очевидці також бачили 2 «Буки», бензовоз, тентовану машину, розповідають про сильний шум від танків. За їхніми словами, один танк після обстрілу прогримів десь поряд і пішов на трасу, але потім «туди щось прилетіло і, напевно, його знешкодили».

    В оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомлялося, що у напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.

    У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

    Раніше в Києві бійці Головного управління розвідки знешкодили групу небезпечних диверсантів-кадирівців.

    Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

    УВАГА! ВИКОРИСТУВЄТЬСЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСІКА!


    Читайте також: Другий фронт. Як українцям, які не беруть участі в бойових діях, допомогти військовим
    Теги: Київ ЗСУ армія війна військові #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва (відео)