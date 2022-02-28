Українська армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва (відео)

У Макарові ЗСУ «відпрацювали» по російських «Буках»

Українські військові атакували колону російської армії, яку ще вдень було помічено поблизу Макарова Київської області.

За даними ЗСУ, колона з танків та градів може бути знищена.

Кількість знищених «Буків» уточнюється.

Нагадаємо, увечері 27 лютого у Макарові на Київщині точаться запеклі бої, на дорогах багато ворожої техніки.

Очевидці також бачили 2 «Буки», бензовоз, тентовану машину, розповідають про сильний шум від танків. За їхніми словами, один танк після обстрілу прогримів десь поряд і пішов на трасу, але потім «туди щось прилетіло і, напевно, його знешкодили».

В оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомлялося, що у напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.

У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Раніше в Києві бійці Головного управління розвідки знешкодили групу небезпечних диверсантів-кадирівців.

Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

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