На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)

Вартість контрафакту оцінюється більше ніж у 1,3 млн грн

Оперативні співробітники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками ОРД ГУ ДФС в Одеській області в результаті санкціонованих обшуків у логістичних відділеннях та домоволодіннях міста Рені виявили велику партію контрафактної продукції.

За результатами обшуків правоохоронці виявили два підпільних цехи, де виготовляли контрафактну алкогольну продукцію з відповідним обладнанням. Також з підпільних підприємств вилучили 4 тис. л спирту, 1,2 тис. л коньяку та 150 тис. грн.

Вартість вилученої продукції становить більше ніж 1,3 млн грн.

Заходи проводили за дорученням слідчого в рамках відкритого кримінального провадження за ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила підпільне виробництво спирту під виглядом антисептиків на Дніпропетровщині. За оперативними даними, середньомісячний обіг «продукції» становив до 5 млн грн.