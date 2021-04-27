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    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)

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    З підпільних підприємств вилучили 4 тис. л спирту, 1,2 тис. л коньяку - На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)
    З підпільних підприємств вилучили 4 тис. л спирту, 1,2 тис. л коньяку
    ДПСУ

    Вартість контрафакту оцінюється більше ніж у 1,3 млн грн

    Оперативні співробітники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками ОРД ГУ ДФС в Одеській області в результаті санкціонованих обшуків у логістичних відділеннях та домоволодіннях міста Рені виявили велику партію контрафактної продукції.

    За результатами обшуків правоохоронці виявили два підпільних цехи, де виготовляли контрафактну алкогольну продукцію з відповідним обладнанням. Також з підпільних підприємств вилучили 4 тис. л спирту, 1,2 тис. л коньяку та 150 тис. грн.

    Вартість вилученої продукції становить більше ніж 1,3 млн грн.

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    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)
    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)
    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)
    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)
    На Одещині вилучили велику партію контрафактного спирту і коньяку (фото, відео)

    Заходи проводили за дорученням слідчого в рамках відкритого кримінального провадження за ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

    Нагадаємо, раніше СБУ викрила підпільне виробництво спирту під виглядом антисептиків на Дніпропетровщині. За оперативними даними, середньомісячний обіг «продукції» становив до 5 млн грн.

    А на Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту.
    Теги: прикордонники ДФС СБУ Держприкордонслужба поліція спирт
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