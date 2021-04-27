СБУ завадила спецслужбам РФ здійснити хакерську атаку на держоргани України

Спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя, який погодився за гроші вести підривну діяльність проти України

Кіберфахівці Служби безпеки України не дали спецслужбам Росії здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

«Оперативники спецслужби встановили, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на конфіденційне співробітництво. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України», – йдеться в повідоменні.

За даними СБУ, чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

«Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування. Замовники хотіти отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури», – зазначили в СБУ.

«Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і зараз надає свідчення», –зазначають в СБУ.

У відомстві кажуть, що під час обшуків вилучили електронні носії інформації і листування з «кураторами РФ». «Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», – вказали в СБУ.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією, або підтримуваними нею бойовиками на Донбасі задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.

Нагадаємо, на Херсонщині Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання. За координації «злодіїв у законі» з РФ його учасники тероризували і залякували місцеве населення