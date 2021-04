Масова бійка в аеропорту Чикаго. Пасажири не поділили місця в літаку (відео)

В Америці у місті Чикаго пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Про це повідомляє CBS Chicago.

Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.

Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.

Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.

