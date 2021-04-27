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    Масова бійка в аеропорту Чикаго. Пасажири не поділили місця в літаку (відео)

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    Масова бійка в аеропорту Чикаго. Пасажири не поділили місця в літаку (відео)
    Фото Скріншот

    Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція

    В Америці у місті Чикаго пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Про це повідомляє CBS Chicago.

    Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.

    Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.

    Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.

    Тим часом, у Києві невідомий напав і побив журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур. Про це журналіст повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook.

    Подія сталася 21 квітня, у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

    «Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!! От з цього все і почалось…», – написав телеведучий.

    Теги: США бійка літак поліція
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