На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту

Етиловий спирт реалізовували оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки

Вартість вилученого спирту за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області разом з колегами-правоохоронцями викрили незаконний обіг спирту. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підакцизний товар зберігався у складських приміщеннях та автомобілі на території одного із заводів Полтавщини. Реалізовували етиловий спирт виключно оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки.

Сьогодні, 24 березня, за результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 30 тонн спирту та пусту тару для його зберігання. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі Полтавського обласного управління фіскальної служби за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, у лютому на складі під Києвом правоохоронці виявили 53 тонни спирту невідомого походження орієнтованою вартістю понад 10 млн грн.