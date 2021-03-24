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    На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту

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    Етиловий спирт реалізовували оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки - На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту

    Етиловий спирт реалізовували оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки

    Фото: Нацполіція

    Вартість вилученого спирту за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень

    Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області разом з колегами-правоохоронцями викрили незаконний обіг спирту. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Підакцизний товар зберігався у складських приміщеннях та автомобілі на території одного із заводів Полтавщини. Реалізовували етиловий спирт виключно оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки.

    Сьогодні, 24 березня, за результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 30 тонн спирту та пусту тару для його зберігання. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень.

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    На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту
    На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту
    На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу майже 30 тонн спирту

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі Полтавського обласного управління фіскальної служби за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

    Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

    Нагадаємо, у лютому на складі під Києвом правоохоронці виявили 53 тонни спирту невідомого походження орієнтованою вартістю понад 10 млн грн.

    Теги: Національна поліція України кримінал алкоголь розслідування Полтавщина
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