На окупованій Луганщині чоловік підірвався на міні під час покосу трави



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Чоловік від розриву протипіхотної міни отримав мінно-вибухову травму і ампутацію частини лівої стопи

Чоловік підірвався на міні в самопроголошеній «Луганській народній республіці» під час покосу трави, повідомила прес-служба так званого «міністерства надзвичайних ситуацій ЛНР».

«У селі Тернове Краснодонського району під час косовиці, імовірно, від розриву протипіхотної міни отримав мінно-вибухову травму і ампутацію частини лівої стопи чоловік 1980 року народження», - йдеться в повідомленні.

Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості доставлений в лікарню Луганська.

Раніше сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській. Напередодні представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській.

Також нагадаємо, що бойовики вранці обстріляли позиції українських військових із мінометів. Повідомляється, що обстріли були здійснені поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль і Гранітне. Про втрати не повідомляється.



