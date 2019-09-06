  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На окупованій Луганщині чоловік підірвався на міні під час покосу трави

    • Розсилка
    На окупованій Луганщині чоловік підірвався на міні під час покосу трави

    Чоловік від розриву протипіхотної міни отримав мінно-вибухову травму і ампутацію частини лівої стопи

    Чоловік підірвався на міні в самопроголошеній «Луганській народній республіці» під час покосу трави, повідомила прес-служба так званого «міністерства надзвичайних ситуацій ЛНР».

    «У селі Тернове Краснодонського району під час косовиці, імовірно, від розриву протипіхотної міни отримав мінно-вибухову травму і ампутацію частини лівої стопи чоловік 1980 року народження», - йдеться в повідомленні.

    Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості доставлений в лікарню Луганська.

    Раніше сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській. Напередодні представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській. 

    Також нагадаємо, що бойовики вранці обстріляли позиції українських військових із мінометів. Повідомляється, що обстріли були здійснені поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль і Гранітне. Про втрати не повідомляється.


    Читайте також
    бойовики на Донбасі Луганщина ЛНР замінування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ