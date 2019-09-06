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    Бойовики вранці обстріляли позиції українських військових із мінометів

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    Бойовики вранці обстріляли позиції українських військових із мінометів

    Обстріли були здійснені поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль і Гранітне

    Бойовики на Донбасі сьогодні вранці, 6 вересня, тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони СЦКК.

    Повідомляється, що обстріли були здійснені поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль і Гранітне. При цьому використовувалися міномети та артилерія. Про втрати не повідомляється.

    «Сьогодні з 05:50 до 06:10 противник здійснив чергові обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне застосувавши міномети 82-го калібру (8 хв), в районі населеного пункту Павлопіль застосувавши міномети 120-го калібру (4 міни) і в районі населеного пункту Гранітне застосувавши артилерію калібру 122мм (8 снарядів)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, за минулу добу 5 вересня противник 21 раз порушив режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один поранений.

    Також повідомлялось, що представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що російське вторгнення залишається однією з основних загроз. За відомостями ГУР Росія відпрацює вторгнення в Україну на навчаннях «Кавказ 2020».

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