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    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській

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    <span>Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ готовність до запланованих робіт з відновлення мосту</span> - Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
    Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ готовність до запланованих робіт з відновлення мосту

    Українська сторона почала підготовку до ремонту дорожнього полотна

    Представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил в Facebook.

    Повідомляється, що сьогодні окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про те, що «посадова особа», яке може прийняти рішення про початок ремонту, відсутня, як і інструкції і детальний план будівництва.

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    «Таким чином, роботи з відновлення зруйнованої частини мосту, в черговий раз, були заблоковані Представниками... СММ ОБСЄ був зафіксований факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини мосту окупаційною владою Щоб не втрачати часу українська сторона почала підготовчі роботи по ремонту дорожнього полотна», - йдеться в повідомленні.

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    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
    Окупанти знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській

    Раніше сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській.

    Як повідомлялося, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали. 

    1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.


     

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