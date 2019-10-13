Дискусії навколо «формули Штайнмаєра» є загрозою великого протистояння, – Умланд



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Старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адреас Умланд

Росія використовує ситуацію, щоб створити та посилювати напругу в Україні

Запеклі дискусії всередині України навколо «формули Штайнмаєра» не лише грають на руку Путіну, а й становлять цілком реальну загрозу великого протистояння в державі.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу висловив старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адреас Умланд.

«Я вважаю цю дискусію небезпечною, оскільки напруга всередині України навколо цієї пропозиції стосовно переговорів зараз настільки висока, що якщо ця ескалація буде й далі так продовжуватися, це може призвести до конфронтації, навіть озброєної. І тоді Росія досягне своєї цілі – мати в Україні не псевдогромадянську війну, а насправді громадянську», – сказав Умланд.

Він вважає дискусію щодо «формули Штайнмаєра» перебільшеною, оскільки, по суті, вона базується великою мірою на недовірі. Серед іншого, недовірі до БДІПЧ, що ця структура ОБСЄ може бути інструменталізована з метою фактично створити російські «держави-сателіти» всередині Україні.

Окрім того, дуже високою є недовіра, звісно, до Росії, а також до Заходу (після Будапештського меморандуму, Женевської декларації, Мінських угод тощо). То цілком зрозуміло, що багато спостерігачів в Україні зараз сприймають ситуацію так, що якщо врешті-решт «формула Штайнмаєра» буде імплементована, та навіть якщо й не буде імплементована, все одно всі скажуть: ну добре, Україна повинна облишити частинку свого суверенітету або територіальної цілісності, тому що мир – важливіше.

За його словами, Росія просто використовує ситуацію, щоб створити та посилювати напругу в Україні та підігрівати недовіру, намагатися створити за її допомогою справжню конфронтацію всередині українського суспільства. Адже кінцева мета Росії, звичайно ж, – в тій чи іншій формі послабити Українську державу та згодом зруйнувати.

Саме зараз, на думку аналітика, склалася дуже критична ситуація. «Найгірший сценарій» – це озброєне протистояння, як вже сталося 31 серпні 2015 року, коли при спробі 5-го Президента Петра Порошенка внести особливий статус у Конституцію, перед Верховною Радою загинули п’ятеро осіб й десятки отримали поранення.

У даний час, вважає Умланд, мандат на здобуття миру, який Зеленський, по суті, сам собі видав, має велику підтримку в українському суспільстві, бо прагнення миру дуже велика.

Втім, зауважив аналітик, серед великої частки української еліти – журналістів, інтелектуалів, політиків, особливо старшого покоління – існує «культурне та ментальне несприйняття» Зеленського.

Як повідомлялося, ексзаступник помічника міністра оборони США, а нині старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер застеріг, що «формула Штайнмаєра», яку Європа хоче нав’язати Україні, зосереджується на скасуванні відповідальності РФ за війну й примусі Києва вести справи зі ставлениками Кремля на Донбасі.