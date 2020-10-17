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    На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)

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    Цілий ряд озер і каналів в районі села Вишеньки буквально за останні пару місяців вкрилися суцільним зеленим килимом - На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)
    Цілий ряд озер і каналів в районі села Вишеньки буквально за останні пару місяців вкрилися суцільним зеленим килимом

    Масштабні плантації пістії вже спостерігалися на півдні України, – зазначає еколог

    На кількох заплавних водоймах лівобережжя Дніпра нижче Києва зареєстровано масовий розвиток пістії або водяного салату. Про це пише у Facebook кандидат біологічних наук з екології Володимир Триліс.

    «Цей вид широко поширений у тропіках і субтропіках, але зараз, можливо, у зв'язку з потеплінням клімату, активно просувається на північ. Масові спалахи пістії вже спостерігалися на півдні України, а тепер вона добралася і до околиць Києва. Цілий ряд озер і каналів в районі села Вишеньки (Бориспільський район, – «Главком») буквально за останні пару місяців вкрилися суцільним зеленим килимом, який створює цілий ряд екологічних ризиків», – зазначив Триліс.

    Порівняння рослинності пістії на Київщині та тропіках
    Порівняння рослинності пістії на Київщині та тропіках

    Зокрема, килим пістії різко обмежує газообмін водойм і призводить до кисневого голодування і перенасичення води вуглекислим газом, що може привести до масової загибелі риб та інших організмів.

    «Похолодання призведе до масової загибелі пістії. Вся ця біомаса ляже на дно і почне гнити, що спричинить подальші кисневі замори та отруєння водойм продуктами розпаду. Водночас пістія – коштовна сировина, її можна пускати на корм коровам і свиням, добувати з неї біогаз або компостувати та отримувати перегній. Пістія поглинає з води велику кількість біогенів (азоту і фосфору), тому механічне видалення пістії з водойм також призведе до їх екологічного оздоровлення», – пояснює еколог.

    Пістія
    Пістії різко обмежує газообмін водойм і призводить до кисневого голодування і перенасичення води вуглекислим газом

    За словами Триліса, існує проблема в тому, що видаляти пістію з водойм потрібно дуже швидко, поки вона не загинула і не потонула.

    «Необхідно вже зараз відпрацьовувати ефективні методи боротьби з пістією або її утилізацією, оскільки є ризик, що подібні масові спалахи будуть відбуватися все частіше, приводячи до серйозних екологічних проблем», – наголошує фахівець.

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    На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)
    На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)
    На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)
    На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)

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    Нагадаємо, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України повідомила, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Києві у вересні характеризувався як високий.

    Раніше «Київводоканал» створив петицію до президента України з проханням заборонити мийні засоби з фосфатами. Спеціалісти пояснюють, що через фосфати вода у Дніпрі починає цвісти та стає небезпечною для фауни

    ДСНС вода голодування Facebook повітря рослини
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