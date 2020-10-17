На підході крокодили? Тропічні акваріумні рослини атакують водойми Київщини (фото)



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Цілий ряд озер і каналів в районі села Вишеньки буквально за останні пару місяців вкрилися суцільним зеленим килимом

Масштабні плантації пістії вже спостерігалися на півдні України, – зазначає еколог

На кількох заплавних водоймах лівобережжя Дніпра нижче Києва зареєстровано масовий розвиток пістії або водяного салату. Про це пише у Facebook кандидат біологічних наук з екології Володимир Триліс.

«Цей вид широко поширений у тропіках і субтропіках, але зараз, можливо, у зв'язку з потеплінням клімату, активно просувається на північ. Масові спалахи пістії вже спостерігалися на півдні України, а тепер вона добралася і до околиць Києва. Цілий ряд озер і каналів в районі села Вишеньки (Бориспільський район, – «Главком») буквально за останні пару місяців вкрилися суцільним зеленим килимом, який створює цілий ряд екологічних ризиків», – зазначив Триліс.

Порівняння рослинності пістії на Київщині та тропіках

Зокрема, килим пістії різко обмежує газообмін водойм і призводить до кисневого голодування і перенасичення води вуглекислим газом, що може привести до масової загибелі риб та інших організмів.

«Похолодання призведе до масової загибелі пістії. Вся ця біомаса ляже на дно і почне гнити, що спричинить подальші кисневі замори та отруєння водойм продуктами розпаду. Водночас пістія – коштовна сировина, її можна пускати на корм коровам і свиням, добувати з неї біогаз або компостувати та отримувати перегній. Пістія поглинає з води велику кількість біогенів (азоту і фосфору), тому механічне видалення пістії з водойм також призведе до їх екологічного оздоровлення», – пояснює еколог.

Пістії різко обмежує газообмін водойм і призводить до кисневого голодування і перенасичення води вуглекислим газом

За словами Триліса, існує проблема в тому, що видаляти пістію з водойм потрібно дуже швидко, поки вона не загинула і не потонула.

«Необхідно вже зараз відпрацьовувати ефективні методи боротьби з пістією або її утилізацією, оскільки є ризик, що подібні масові спалахи будуть відбуватися все частіше, приводячи до серйозних екологічних проблем», – наголошує фахівець.

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