Третина таблиці Менделєєва: оприлюднені шокуючі дані про стан води у Дніпрі

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Води Дніпра в Києві забруднені

У Дніпрі в районі Києва виявлено 40 хімічних речовин

Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України у вересні було відібрано 18 проб води річки Дніпро в Києві, в яких визначалось до 40 хімічних речовин. Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний.

Води Дніпра були забруднені:

сполуками азоту нітритного,

сполуками мангану на рівні 1-3 ГДК,

цинку – 1-4 ГДК,

міді – 1-7 ГДК,

сполуками хрому шестивалентного – 2-11 ГДК.

«Концентрації азоту амонійного, заліза загального, фенолів були на рівні ГДК. Вміст нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищував відповідні нормативи», - зазначили фахівці.

Повідомляється, що в порівнянні з вереснем 2019 року у воді р. Дніпро в районі Києва дещо збільшився вміст сполук заліза загального та міді. Концентрації азоту амонійного, хрому шестивалентного, фенолів, нафтопродуктів зменшились.

Нагадаємо, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України повідомила, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Києві у вересні характеризувався як високий.

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