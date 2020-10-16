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    Де в Києві дихати небезпечно? Названі райони з найбруднішим повітрям

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    Де в Києві дихати небезпечно? Названі райони з найбруднішим повітрям

    У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився

    Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Києві у вересні характеризувався як високий. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.

    Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7204 проби.

    У вересні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

    • діоксиду азоту - у 3,0 рази,
    • фенолу - у 1,7,
    • формальдегіду - у 1,3,
    • оксиду азоту - у 1,2,
    • діоксиду сірки - у 1,1 раза.

    Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у вересні становили: 2,1 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 1,8 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, 1,7 ГДКм.р. – на Деміївській площі,  1,6 ГДКм.р. - на проспекті Перемоги (район метро «Святошин») та вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ); ще на п'яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,1-1,5 ГДКм.р. Максимальні концентрації інших забруднювальних домішок не перевищували допустимих норм.

    У просторовому розподілі найбільш забрудненими у вересні були райони:

    • Деміївської площі,
    • вулиць Каунаської,
    • Семена Скляренка.

    Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:

    • Бессарабська площа,
    • вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»),
    • проспект Перемоги (район метро «Святошин»),
    • Оболонський проспект,
    • площа Перемоги,
    • бульвар Лесі Українки.

    «Повітря на вулицях Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення. Район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) та проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) характеризувались низьким рівнем забруднення повітря», - додали фахівці.

    Загалом у вересні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось підвищення середнього вмісту фенолу та зниження вмісту формальдегіду.

    У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився. Зафіксовано суттєве зниження вмісту формальдегіду, деяке зниження вмісту фенолу та діоксиду сірки. Лише з діоксиду та оксиду азоту зафіксовано підвищення середньомісячних концентрацій.

    Нагадаємо, в жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

    У коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності. 

    повітря
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