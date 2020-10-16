Де в Києві дихати небезпечно? Названі райони з найбруднішим повітрям



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У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Києві у вересні характеризувався як високий. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7204 проби.

У вересні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

діоксиду азоту - у 3,0 рази,

фенолу - у 1,7,

формальдегіду - у 1,3,

оксиду азоту - у 1,2,

діоксиду сірки - у 1,1 раза.

Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у вересні становили: 2,1 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 1,8 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, 1,7 ГДКм.р. – на Деміївській площі, 1,6 ГДКм.р. - на проспекті Перемоги (район метро «Святошин») та вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ); ще на п'яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,1-1,5 ГДКм.р. Максимальні концентрації інших забруднювальних домішок не перевищували допустимих норм.

У просторовому розподілі найбільш забрудненими у вересні були райони:

Деміївської площі,

вулиць Каунаської,

Семена Скляренка.

Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:

Бессарабська площа,

вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»),

проспект Перемоги (район метро «Святошин»),

Оболонський проспект,

площа Перемоги,

бульвар Лесі Українки.

«Повітря на вулицях Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення. Район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) та проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) характеризувались низьким рівнем забруднення повітря», - додали фахівці.

Загалом у вересні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось підвищення середнього вмісту фенолу та зниження вмісту формальдегіду.

У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився. Зафіксовано суттєве зниження вмісту формальдегіду, деяке зниження вмісту фенолу та діоксиду сірки. Лише з діоксиду та оксиду азоту зафіксовано підвищення середньомісячних концентрацій.

Нагадаємо, в жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

У коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності.