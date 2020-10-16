Де в Києві дихати небезпечно? Названі райони з найбруднішим повітрям
У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився
Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Києві у вересні характеризувався як високий. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.
Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7204 проби.
У вересні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:
- діоксиду азоту - у 3,0 рази,
- фенолу - у 1,7,
- формальдегіду - у 1,3,
- оксиду азоту - у 1,2,
- діоксиду сірки - у 1,1 раза.
Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у вересні становили: 2,1 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 1,8 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, 1,7 ГДКм.р. – на Деміївській площі, 1,6 ГДКм.р. - на проспекті Перемоги (район метро «Святошин») та вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ); ще на п'яти постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,1-1,5 ГДКм.р. Максимальні концентрації інших забруднювальних домішок не перевищували допустимих норм.
У просторовому розподілі найбільш забрудненими у вересні були райони:
- Деміївської площі,
- вулиць Каунаської,
- Семена Скляренка.
Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:
- Бессарабська площа,
- вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»),
- проспект Перемоги (район метро «Святошин»),
- Оболонський проспект,
- площа Перемоги,
- бульвар Лесі Українки.
«Повітря на вулицях Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення. Район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) та проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) характеризувались низьким рівнем забруднення повітря», - додали фахівці.
Загалом у вересні, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось підвищення середнього вмісту фенолу та зниження вмісту формальдегіду.
У порівнянні з вереснем 2019 року загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився. Зафіксовано суттєве зниження вмісту формальдегіду, деяке зниження вмісту фенолу та діоксиду сірки. Лише з діоксиду та оксиду азоту зафіксовано підвищення середньомісячних концентрацій.
Нагадаємо, в жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.
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